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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فعاليته مضمونة.. ظهور عقار جديد للزهايمر

فعاليته مضمونة..
فعاليته مضمونة.. ظهور عقار جديد للزهايمر

البحث عن علاج لمرض الزهايمر وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف، هو الكأس المقدسة للبحث الطبي،  يعد المرض المستعصي إلى جانب أنواع الخرف الأخرى  السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة حتى الآن.


وظهر هذا الأسبوع في الأفق دواء يعمل لمرض الزهايمر، مما أثار الآمال في أنه قد يكون هناك بعض الراحة من حالة قاتلة وقاسية.

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يعتبر عقار lecanemab علامة بارزة في الطب ، وأول علاج لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر، يركز الأشخاص بشكل مفهوم على الاختراقات التي تقدم العلاج، الخرف مرض مخيف قد يبدأ ببراءة بما فيه الكفاية ، مع قليل من النسيان، لكن المرض يقضم خفة الحركة العقلية للشخص وذاكرته وشخصيته في النهاية، يمكن أن ينتهي الأمر بالمرضى إلى الوهم ، وسلس البول ، وغير قادرين على الاعتناء بأنفسهم، تصل الوفاة في المتوسط بعد حوالي ثماني سنوات من التشخيص الأولي.


تأثير Lecanemab متواضع في تجربة سريرية شملت 1800 مريض في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر ، أبطأ الدواء تطوره على مدار 18 شهرًا بحوالي الربع.
 

يقول بعض العلماء أنه في حين أن النتائج ذات دلالة إحصائية ، فقد لا يلاحظ المرضى الفروق كثيرًا إن وجد،  تساءل آخرون عما إذا كانت الآثار الجانبية للدواء تفوق فوائده، يشير الدواء بشكل ملحوظ إلى سبب محتمل للمرض، النظرية هي أن بروتينًا ، بيتا أميلويد ، وآخر يشجعه ، يسمى تاو ، يؤذي الخلايا العصبية في الدماغ لدرجة أنها تموت، نظرًا لأن lecanemab هو علاج بالأجسام المضادة يزيل بيتا أميلويد ، فإنه يوفر عنصرًا تمس الحاجة إليه لفرضية أن البروتين قد يكون مفتاحًا يمكن أن يكشف أسرار مرض الزهايمر.
 

هذه ليست مناقشة أكاديمية بين عامي 2007 و 2019 ، أبلغت أكثر من اثنتي عشرة تجربة في المرحلة النهائية للعقاقير التي تستهدف الأميلويد عن نتائج، لا شيء أبطأ من التدهور المعرفي، حتى أن البعض جعل الأمر أسوأ،عندما أصبح العلاج الذي استهدف بيتا أميلويد ، في العام الماضي ، أول دواء جديد لمرض ألزهايمر منذ عقدين من الزمن يحصل على موافقة الولايات المتحدة ، لأنه قد يساعد في تخفيف الأعراض ، أصبح القرار نقطة اشتعال في نقاش علمي محير.
 

من المتوقع أن يوافق المنظمون الأمريكيون على lecanemab لاستخدامه في يناير، سيتعين على البريطانيين الانتظار لفترة أطول أولاً ، سيتعين على هيئات الرقابة الطبية في المملكة المتحدة الحكم على سلامة الدواء ، وبعد ذلك إذا كان من الممكن تبرير تكلفته، يقترح الخبراء أنه إذا أمكن استمرار فوائد lecanemab ، فقد يكون لدى المريض سبع سنوات ونصف من العيش المستقل - بدلاً من السنوات الست الحالية - قبل أن يحتاج إلى الدعم في المنزل، سيحتاج وصول علاجات الخرف إلى مزيد من موارد NHS، سوف تتطلب المستشفيات اختبارات تشخيصية دقيقة لتحديد المرضى الذين من المحتمل أن يستفيدوا بسرعة ، وطاقم متخصص لتوفير الحقن المنتظم للأدوية ، ومسح بالرنين المغناطيسي لمراقبة تقدم المريض.
 

يصبح الخرف أكثر شيوعًا في الشيخوخة، مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع ، سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من المرض، يعتبر التقدم العلمي لهذا الأسبوع خبرًا سارًا. ومع ذلك ، سيظل المرضى بحاجة إلى الرعاية ، غالبًا لسنوات عديدة. ربما يكون الخرف أكبر تحد طبي وأخلاقي في العصر.
 

المصدر: theguardian

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