في اليوم العالمي للإيدز.. أعراض خطيرة تهدد صحتك

يحتفل العالم يوم 1 ديسمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للإيدز، و يعتبر متلازمة نقص المناعة المكتسب "الإيدز" هي حالة مزمنة تهدد الحياة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، من خلال إتلاف جهاز المناعة ، يتدخل فيروس نقص المناعة البشرية في قدرة الجسم على مكافحة العدوى والمرض.

فيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (STI)، كما يمكن أن ينتشر عن طريق ملامسة الدم المصاب وتعاطي المخدرات بالحقن غير المشروع أو مشاركة الإبر، كما يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية، بدون دواء ، قد يستغرق فيروس نقص المناعة البشرية سنوات قبل أن يضعف جهاز المناعة لديك لدرجة أنك مصاب بالإيدز.

لا يوجد علاج لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، ولكن يمكن للأدوية التحكم في العدوى ومنع تطور المرض، أدت العلاجات المضادة للفيروسات لفيروس نقص المناعة البشرية إلى خفض وفيات الإيدز في جميع أنحاء العالم ، وتعمل المنظمات الدولية على زيادة توافر تدابير الوقاية والعلاج في البلدان فقيرة الموارد.

أعراض الإيدز



تختلف أعراض فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تبعا لمرحلة الإصابة.

العدوى الأولية (فيروس نقص المناعة البشرية الحاد)

يصاب بعض الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بمرض شبيه بالإنفلونزا في غضون 2 إلى 4 أسابيع بعد دخول الفيروس الجسم، قد يستمر هذا المرض المعروف باسم عدوى فيروس نقص المناعة البشرية الأولية (الحادة) ، لبضعة أسابيع.

تشمل العلامات والأعراض المحتملة ما يلي:

حُمى

صداع الراس

آلام العضلات والمفاصل

متسرع

التهاب الحلق وتقرحات الفم المؤلمة

انتفاخ الغدد الليمفاوية وخاصة على الرقبة

إسهال

فقدان الوزن

سعال

تعرق ليلي

يمكن أن تكون هذه الأعراض خفيفة لدرجة أنك قد لا تلاحظها. ومع ذلك ، فإن كمية الفيروس في مجرى الدم (الحمل الفيروسي) مرتفعة جدًا في هذا الوقت. نتيجة لذلك ، تنتشر العدوى بسهولة أكبر أثناء الإصابة الأولية مقارنة بالمرحلة التالية.

العدوى الكامنة السريرية (فيروس نقص المناعة البشرية المزمن)

في هذه المرحلة من العدوى ، لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية موجودًا في الجسم وفي خلايا الدم البيضاء. ومع ذلك ، قد لا يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض أو عدوى خلال هذا الوقت.

يمكن أن تستمر هذه المرحلة لسنوات عديدة إذا كنت تتلقى العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART)، يصاب بعض الناس بمرض أكثر حدة في وقت أقرب بكثير.

عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أعراض

مع استمرار تكاثر الفيروس وتدمير الخلايا المناعية - الخلايا في جسمك التي تساعد في محاربة الجراثيم - قد تصاب بعدوى خفيفة أو علامات وأعراض مزمنة مثل:

حُمى

إعياء

تضخم الغدد الليمفاوية - غالبًا ما تكون إحدى أولى علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

إسهال

فقدان الوزن

عدوى الخميرة في الفم (القلاع)

القوباء المنطقية (الهربس النطاقي)

التهاب رئوي

التقدم إلى الإيدز

المصدر: mayoclinic.