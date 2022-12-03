بعد صعود عيار 21 إلى 1600 جنيه.. بشرى سارة للراغبين في الشراء

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سوق الذهب في مصر آمن، وإن مصلحة الدمغة والموازين، تقوم بواجبها بشكل جيد في مواجهة أي محاولات غش، لافتا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

توقعات بـ انخفاض أسعار الذهب

وأوضح، في تصريح لـ صدى البلد، أن السعر العادل للجرام عيار 21، هو 1200 جنيه، مشيرا إلى أن الشائعات الاقتصادية، ومخاوف المستثمرين من التضخم العالمي؛ وراء زيادة الطلب على المعدن الأصفر الفترة الحالية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الذهب الحالية، غير مبرر؛ وذلك بسبب التكالب على شراء المعدن الأصفر، بدعم من شائعات اقتصادية منتشرة، تدفع المستثمرين أو الباحثين عن أوعية ادخار، نحو شراء الذهب.

ونصح الدكتور ناجي فرج، المقبلين على شراء الذهب بالتروي والتريث، متوقعا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ بعد انتهاء قوى الطلب، التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوى 1200 جنيه لـ عيار 21، مشددا على أهمية التروِّي قبل اتخاذ قرار شراء الذهب الفترة الحالية؛ لأن أسعار الذهب تشهد تذبذبا عبر قفزات مرتفعة جدا، وأيضا تراجعا، ولا تشهد حالة استقرار.

وتوقع الدكتور ناجي فرج، عودة الاستقرار إلى سوق الذهب على المدى القريب؛ بعد تراجع الأسعار، والتخلص من الفقاعة الحالية في سعر الذهب، بسبب الطلب الزائد على المعدن الأصفر تحت ضغط مخاوف التضخم.