بكتيريا مميتة.. وفاة 6 أطفال بسببها ومخاوف من انتشارها في بريطانيا

توفي ستة أطفال في المملكة المتحدة بسبب فيروس بكتيري خطير يمكن أن 'يأكل اللحم' ويسبب 'صدمة سامة' لمن يعانون منه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شهدت بكتيريا Strep A ظهورًا جديدًا في المدارس الابتدائية في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، حيث تم الإبلاغ عن ست حالات وفاة حتى الآن مرتبطة بالبكتيريا المميتة.

وقام الأطباء بالابلاغ عن حالات وفاة في ساري وويلز ، بينما أبلغت عائلة واحدة في ويكومب عن إصابة ابنها محمد إبراهيم علي ، البالغ من العمر أربع سنوات ، بسكتة قلبية ، حسبما أفاد موقع WalesOnline.



وأكدت التقارير الطبية زيادة عدد الوفيات بسبب تلك البكتيريا السامة حيث وصلوا الى 6 حالات حتى الان مع مخاوف من تزايد الحالات وانتشار للبكتيريا الخطيرة التي تعمل على تاكل اللحم البشري بشكل تدريجي حتى تصل الى مرحلة الوفاة.



يُقال أيضًا إن تلميذًا يبلغ من العمر ست سنوات التحق بمدرسة ابتدائية في ساري قد فارق الحياة بعد اصابته بالفيروس في بداية الأسبوع الماضي.

قيل أيضًا إن طفلًا التحق بمدرسة فيكتوريا الابتدائية في ويلز ، ولم يُذكر اسمه ، فارق الحياة بعد إصابته بالعدوى.





متى يطلب الاباء مساعدة الطبيب ؟

وقالت الخبيرة الدكتورة ليز ويتاكر ، خريجة الأمراض المعدية والمناعة لدى الأطفال في إمبريال كوليدج لندن: 'ما نقلق بشأنه هو عندما تصبح بكتيريا منتشرة وشديدة'.

وأشارت النصائح المقدمة للآباء القلقين بشأن ارتفاع تشخيص Strep A إلى أنهم 'يجب أن يعرفوا متى يطلبون العناية الطبية'.

على سبيل المثال اذا لاحظوا 'درجة حرارة الطفل لا تستقر بعد أربعة أو خمسة أيام' أو 'التنفس السريع أو الخمول' يجب عليهم كاباء القلق وطلب المساعدات الطبية بشكل سريع للفحص والتشخيص.



وأضافت الدكتورة ويتاكر: 'نشهد المزيد من انتشار Strep Group A في الوقت الحالي ، وكلما رأيت المزيد من أي شيء ، ترى الجانب الأكثر خطورة منه.'