أورام المنصورة: نشارك في أكثر من مبادرة رئاسية لعلاج المصريين

كشف الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة الجديدة، دور الجامعة في العملية الطبية في البلاد.

وأضاف وليد النحاس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج الأولى، للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن المركز يشارك في أكثر من مبادرة رئاسية، ومنها القضاء على قوائم الانتظار، متابعا أن نستقبل أكثر من ألف حالة يوميا ونصل الى١٨٠ الف حالة في العام.

عمليات جراحية

وتابع الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، أن هذه الحالات تشمل عمليات جراحية على أعلى مستوى، واشعة أورام، وغيرها من العمليات الهامة.