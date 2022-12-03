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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

مكانهم مش المطبخ..
مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة شاهد ما حد

من قال أن النساء مكانها المطبخ فقط؟ انتشر مقطع فيديو مذهل على مواقع التواصل الاجتماعي لشابة تتحدى بلوجر شهير في كأس العالم بـ قطر.

ظهر بلوجر يدعى «رامز عزيزي» في مقطع فيديو يتنافس مع فتاة على اللعب بالكرة في أحد شوارع قطر خلال بطولة كأس العالم، حيث أظهر رامز عدد من المهارات في تنطيط الكرة على رأسه وقدميه.

ثم انتقلت الكرة إلى الفتاة التي أذهلت جميع المارة وعزيزي نفسه بمهاراتها الفذة في تنطيط الكرة واللعب بها باحتراف، أفضل من أي شاب.

كانت الفتاة ترتدي الحجاب على طقم ملابس رياضية "تريننج" فضفاض، ولم يمنعها ذلك من إظهار مهاراتها التي أذهلت الجميع، حيث وقف الأطفال والكبار يصورونها على هواتفهم ويبدون إعجابهم بما تفعله.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مقطع الفيديو معجبة وساخرة من أن الشباب هم من يجب عليهم الذهاب للمطبخ مقارنة بمهارتها الاحترافية.

بينما علق عزيزي على المقطع منهدشًا من مهارة الفتاة التي قابلها في قطر، يقول: "أرغب في طلب إعادة المباراة، ولكن أعطوني فقط 7 سنوات لأثقل مهاراتي وأعود".

وبالبحث تبين أن الفتاة هي لاعبة كرة قدم إيرانية - دنماركية، تشارك في العديد من الفعاليات الخاصة بكرة القدم على مستوى العالم، وتشتهر باحترافيتها ومنافستها في تنطيط الكرة.

https://www.instagram.com/reel/CleWkZZAjbd/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

قطر كأس العالم جدل كأس العالم 2022 بطولة كأس العالم تنطيط الكرة

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