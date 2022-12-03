البابا تواضروس يطلق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، حفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نظام الدراسة وطريقة الالتحاق بالمعهد، وكلمات لاثنين من خريجي الدفعة الأولى، ونيافة الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة لقداسة البابا.

وفي كلمته تناول قداسة البابا ثلاث نقاط وصف من خلالها تأثيرات التاريخ في حياة الإنسان:

- التاريخ هو الحياة: وكلمة history أو (his story) تعني قصته أي قصة حياة الإنسان، لافتا إلى أن التاريخ معلم، فهو يظل يعطي الإنسان طوال حياته دروسًا، والتاريخ مضبوط بيد الله، فالله هو سيد التاريخ وهو صانع التاريخ.

وفي ضوء تقديم بعض الخريجين توثيقًا كاملًا لبعض الكنائس ضمن مشروع التخرج الخاص بهم، أعلن قداسة البابا عن الإعداد لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية عن طريق إعداد موسوعة متكاملة لها بعنوان "وثق كنيستك"، ويتولى معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي الإشراف عليه ووضع اللائحة الداخلية له، مشي ا إلى تخصيص مبلغ مالي لدعم الصندوق الجديد.

وفي الختام سلم قداسته الخريجين، البالغ عددهم ٤١ شخصا، شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صورًا تذكارية.