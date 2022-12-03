ضبط 420 كيلو شيكولاتة منتهية الصلاحية في الأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بناحية شرق السكة الحديد- بندر الأقصر، على المحلات العامة والأسواق، وذلك بناء على تعليمات الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة تشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن، والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 420 كيلوجرام شيكولاتة مختلفة الأشكال، منتهية الصلاحية، وذلك قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق للمواطنين، في أحد مخازن السلع الغذائية بناحية شرق السكة الحديد - بندر الاقصر.

وحرر المحضر رقم 22819 بالواقعة، جنح القسم، ضد المدعو “م. ح. ا. م”؛ لعرضه على النيابة العامة المختصة.