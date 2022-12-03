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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الأدور: البرازيل ستعاني أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 بالمونديال

طارق الأدور
طارق الأدور

 كشف الناقد الرياضي طارق الأدور، استعدادات المنتخبات لمباريات دور الـ 16 بالمونديال، قائلا: "منتخب اليابان قد يستمر في بطولة  كأس العالم  قطر 2022".

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وقال طارق الأدور في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"البرازيل سوف تعاني أمام كوريا الجنوبية بسبب الجانب البدني لكوريا الجنوبية وسرعة التمريرات ونقل الكرة".

وأضاف طارق الادور:" تكنيك منتخب كوريا الجنوبية واليابان سيتم تدريسه بعد كأس العالم لانهم يعتمدون على مدرسة جديدة  قائمة على السرعة في الأداء ".

وتابع طارق الادور:" فرصة  اليابان أكبر من كرواتيا في مباراة دور الـ 16، مضيفا:" مباراة البرازيل أمام كوريا في دور الـ 16 صعبة وقد تعاني البرازيل ".

طارق الأدور البرازيل كأس العالم اليابان اخبار التوك شو

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