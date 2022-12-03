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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتين تضاعف تقدمها أمام أستراليا بهدف ثان وتقترب من ربع نهائي المونديال

ميسي
ميسي

تقدم منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد أحمد بن علي، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

هدف الأرجنتين الثاني جاء في الدقيقة 57 عن طريق خوليان ألفاريز بعدما استغل خطأ فادح من حارس مرمى أستراليا، أثناء محاولته تشتيت الكرة.

الشوط الأول شهد سيطرة أرجنتينية، لكن دون تهديد على أي من المرميين.

واستطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الأول لـ الأرجنتين في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة جزاء أستراليا، ليمنح بلاده التقدم.

تشكيل أستراليا

وضم تشكيل أستراليا كلا من:

في حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: ميلوس ديجينك - رووليس كيي - بيهيتش عزيز - هاري سوتار.

خط الوسط: جاكسون إيرفين - رايلي ماكجري - آرون مووي

خط الهجوم: ماثيو ليكي - ميتشيل دوك - كيانو باكوس

تشكيل الأرجنتين

وشهد تشكيل الأرجنتين تواجد ليونيل ميسي أساسيًا، إضافة لخوليان ألفاريز وبابو وجوميز في خط الهجوم، فيما يجلس أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: ماركوس أكونيا - نيكولاس أوماتيمدي - كريستيان روميرو - ناهويل مولينا

خط الوسط: رودريجو دي باول - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستير

خط الهجوم: ليونيل ميسي - بابو جوميز - خوليان ألفاريز

وتأهل منتخب الأرجنتين لدور ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة، وتواجه أستراليا صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب هولندا في دور ربع النهائي، بعد انتصار “ الطواحين” على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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