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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقدة رياضية: سعداء بخروج منتخب ألمانيا من المونديال| فيديو

آلاء عمر
آلاء عمر

قالت الناقدة الرياضية آلاء عمر، إن تأهل منتخب اليابان لدور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022، مستحق.

أول تعليق من ميسي بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي المونديال

وأضافت آلاء عمر في  حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نحن سعداء بخروج منتخب ألمانيا من المونديال، مشيرة إلى أن نظرة الغرب تغيرت تجاه ألمانيا بعد موقفها في مونديال قطر".

وأوضحت آلاء عمر:" دور المجموعات في مونديال قطر يعتبر الأقوى، وهناك منتخبات كثيرة حسمت الفوز في الثواني الأخيرة من المباريات في دور المجموعات".

وتابعت آلاء عمر :" لأول مرة تتأهل 3 منتخبات من قارة آسيا لدور الـ16، ولأول مرة تخسر البرازيل في مباراة بدور المجموعات".

وأكملت آلاء عمر:" لأول مرة تخسر البرازيل من منتخب افريقي، كما  لم يحصل  أي منتخب على العلامة الكاملة في دور المجموعات".

 

ناقدة رياضية المونديال كأس العالم قطر اخبار التوك شو

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