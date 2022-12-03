ناقدة رياضية: سعداء بخروج منتخب ألمانيا من المونديال| فيديو

قالت الناقدة الرياضية آلاء عمر، إن تأهل منتخب اليابان لدور الـ 16 في كأس العالم قطر 2022، مستحق.

وأضافت آلاء عمر في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نحن سعداء بخروج منتخب ألمانيا من المونديال، مشيرة إلى أن نظرة الغرب تغيرت تجاه ألمانيا بعد موقفها في مونديال قطر".

وأوضحت آلاء عمر:" دور المجموعات في مونديال قطر يعتبر الأقوى، وهناك منتخبات كثيرة حسمت الفوز في الثواني الأخيرة من المباريات في دور المجموعات".

وتابعت آلاء عمر :" لأول مرة تتأهل 3 منتخبات من قارة آسيا لدور الـ16، ولأول مرة تخسر البرازيل في مباراة بدور المجموعات".

وأكملت آلاء عمر:" لأول مرة تخسر البرازيل من منتخب افريقي، كما لم يحصل أي منتخب على العلامة الكاملة في دور المجموعات".