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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطار الشباب اعرف بلدك يختتم زيارته للمزارات السياحية بأسوان

قطار الشباب يختتم
قطار الشباب يختتم جولاته بأسوان

اختتم الفوج الأول لقطار الشباب بإجمالى 486 شابا وفتاة جولاته وزيارته للمزارات والمناطق الأثرية والسياحية داخل محافظة أسوان وذلك ضمن برنامج قطار الشباب "أعرف بلدك" والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان 2022/2023.

 

ومن أهم المزارات السياحية التي قام فوج قطار الشباب بزيارتها منطقة غرب سهيل النوبية للتعرف على تراث البيئة النوبية والأسوانية، وسط الترحيب والحفاوة المعروف بها أهل أسوان ، بجانب زيارة متحف النوبة ، والسد العالى ، ورمز الصداقة ، ومتحف النيل ، ومعابد فيله ، والحديقة النباتية .

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قطار الشباب 

قطار الشباب يختتم جولاته بأسوان

وكان ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان قد وجه بقيام أفراح سيد وكيل المديرية للشباب، والمسئولين عن تنفيذ البرنامج بقطار الشباب بمرافقة الفوج للاطمئنان علي تنفيذ البرنامج علي أكمل وجه وتوفير كافة الاحتياجات التي يحتاجها المشاركين والمشرفين علي الفوج.

 

وشهد حفل الاستقبال فرقة الفنون الشعبية بالمركز القومي للفنون بالمديرية، وذلك مما أضفى على الزيارة روح البهجة والسعادة، وأعرب الجميع عن مدى شعورهم بالعراقة والأصالة في شعب أسوان والنوبة.

 

وشهد ميدان المحطة بمدينة أسوان استقبال الفوج الأول لقطار الشباب وسط ترديد أغاني الزفة النوبية والدفوف والطبول والفلكلور النوبي بحضور ناصر سليم وكيل الوزارة بأسوان، وبرفقته أفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وزياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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أنشطة شبابية

قطار الشباب يختتم جولاته بأسوان

وتعكف الوزارة من قطار الشباب في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل أكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة. 

 

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق سباق النيل الأول للدراجات  وسط مشاركة 41 متسابق من 6 دول حيث حضر بدء إنطلاق السباق الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الإتحاد المصرى ، والإتحاد الإفريقى للدراجات ، والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولى للدراجات ، وأيضاً اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة ، بجانب ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، بالإضافة إلى أعضاء الإتحاد .

 

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه تم إعطاء توجيهات لمختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات ، وإستثمار الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز ، مع تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث الهام بالشكل الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

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