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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خناقة شوارع.. جيم بأمريكا يتحول إلى ساحة معركة فما القصة؟

مشاجرة بصالة حديد
مشاجرة بصالة حديد

تحولت صالة جيم إلى ساحة معركة  بعد دخول رجلين في شجار تحول إلى خناقة عنيفة داخل صالة الالعاب الرياضة.

ويوضح  فيديو صور بأحد الصالات الرياضية في أمريكا، رجلين في المنتصف من عمرهما، يدخلان في شجار وسط ذهول رواد صالة الجيم المحاط بالاوزان الثقيلة.

خناقة في جيم

ويبين الفيديو  المنشور عبر موقع التغريديات تويتر، رجل يرتدي قميص أبيض واخر يرتدي قميص أحمر يقفان وسط الصالة الرياضة  وهو يتصارعان بشكل عنيف، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانة.

وحاولت عدد من السيدات داخل الجيم استدعاء رجال قادرين على الفصل بين الرجلين المتشاجرين، بعد أن تطورت المشاجرة فيما بينها بشكل مروع.

فيما  تسأل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن السبب وراء دخول هذان الشخصان في شجار فيما بعضهم البعض، بالرغم من تواجدهم في مكان رياضي يمنع فيه هذه النوعية من التصروفات العنيفة.

جيم خناقة ساحة معركة

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