سمير مرقص يكشف دلالة انعقاد القمة الصينية العربية والدور العربي القوي

قال الدكتور سمير مرقص ،عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، إن الحضور القوى للدول النفطية باعتبارها لها حضور قوى وعندها قرار بالمشاركة فى أسعار النفط الى آخرى ، مشيرا إلى ان الصين تجنى مسيرة طويلة من قفزات خاضتها على مدى 50 او 60 عاما ماضية ، خاصة وانها كانت تضع عينها على مصادر الطاقة فى العالم وكيف يمكن أن تكون قوة اقتصادية عظمى شأنها شأن الولايات المتحدة الامريكية .

وأضاف " مرقص " خلال حوارة مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأحد ، أن حلم الصين ليس وليد اللحظة ولكن لابد من النظر الية على مدى بعيد ولسنين طويلة للصين ، مشيرا الى أن الحضور العربي القوى يمكن أن يكون له قرار قوى فى تحديد أسعار الطاقة خاصة أسعار البترول، موضحا ان الدول العربية بالخبرة استطاعت بأنها تلعب دور محورى خاصة بعد انعقاد القمة الصينية العربية ، كما أن السعودية لعبت دور مهم فى وقت من الاوقات بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا في موضوع الاسرى خلال الحرب الاوكرانية الروسية.

وتابع :" الدور العربي شيء طيب ولابد من الاستفادة منه واستثمارة بشكل أو بآخر لانة يعطينا مساحة حركة ومناروة في العالم الجديد الأخذ في التشتت " والاخذ في الاعتبار التدقيق فى المصتلحات خاصة وان هناك من يقول عودة لنظام القضبين ولكنة ليس بدقيق حيث انة بعد الحرب العالمية الثانية الى تفكيك الاتحاد السوفيتي كان هناك معسكرين واحد اشتراكي والثانى رأس مالي ومعسكر غربي وآخر شرقي الى جانب الكتلة الثالثة المسمي "كتلة عدم الانحياز" .