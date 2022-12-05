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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ابنة المشير أبو ذكري: إطلاق اسم والدي على محور بالإسكندرية يدعو للفخر

المهندسة ليلي أبو
المهندسة ليلي أبو ذكري

قالت المهندسة ليلى أبو ذكري، ابنة المشير فؤاد أبو ذكري، إن والدتها كانت تنتظر افتتاح المحور، مضيفة أنها سعيدة أن الدولة كرمت اسم والدها بعد 40 سنة من وفاته.


وأكدت ليلي أبو ذكري، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنهم يشعرون بالفرحة والفخر والوفاء، وأن هناك تقدير كبير من الدولة بعد كل تلك السنوات.


وأضافت: "المحور في منتهى الجمال، وحيوي جدا ومعمول بمقاييس عالمية.. الناحية الجمالية كانت فوق الوصف".

 

وأشارت إلى أن الأحفاد لديهم ذاكرة قوية بإنجازات جدهم، ويشعرون بالفخر بإطلاق اسم جدهم على محور في الإسكندرية، مضيفة: ”إطلاق اسم والدي على محور بالإسكندرية يدعو للفخر".
 

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