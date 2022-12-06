مجدي صليب: هناك تفتيش ليلي للملاهى من مركز السلامة والصحة المهنية.. فيديو

قال الدكتور مجدي صليب مدير مركز دراسات السلامة والصحة المهنية سابقا، إن هناك اشتراطات لترخيص الملاهى من بينها عوامل الأمان مثل باقى دول العالم، مشيرا الى أن هناك تفتيش ليلي للملاهى من مركز السلامة والصحة المهنية.

وأضاف " مجدي صليب" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ان هناك اجهزة انذار داخل جميع الملاهي حتي يتثنى للقائمين على العمل داخل الملاهى بتفادى حدوث اى خطر.

وتابع الدكتور مجدي صليب، أن من أسباب حدوث مشاكل أو حوادث داخل الملاهى هى أن تكون الصيانة غير كاملة أو عدم وجود رقابة كافية من أجل متابعة مراعاة الاشتراطات الخاصة بالعمل.