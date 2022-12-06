الحكومة البريطانية تتراجع عن أهداف بناء المنازل بعد تهديد المشرعين بالتمرد

ألغت الحكومة البريطانية ، الإثنين ، خططا لفرض أهداف إلزامية لبناء المنازل على المجالس المحلية بعد أن هدد العشرات من نواب حزب المحافظين بالتمرد ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك.

كان بناء المساكن قضية شائكة في بريطانيا لسنوات حيث عارض بعض الناخبين خطط البناء في المناطق الريفية المورقة.

ولقد أخفقت الحكومات المحافظة المتعاقبة كثيرًا في تحقيق هذا الهدف المتمثل في بناء 300 ألف منزل إضافي سنويًا.

وفي رسالة إلى المشرعين ، قال وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف إن التشريع الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الإسكان والبنية التحتية سيوضح أن هدف بناء المساكن ما هو إلا 'نقطة انطلاق' وسيكون 'استشاريًا'.

وقال جوف في الرسالة: 'لا توجد طريقة موضوعية حقيقية لحساب عدد المنازل الجديدة المطلوبة في منطقة ما'.

تعرض سوناك ، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من شهر بقليل ، لضغوط من المشرعين في حزبه بشأن العديد من القضايا ، بما في ذلك تسهيل بناء مزارع الرياح البرية.

واضطرت الحكومة الشهر الماضي إلى تأجيل تصويت برلماني على خطط بناء المنازل لوقف تمرد من جانب بعض المشرعين شجعه الإطاحة بثلاثة رؤساء وزراء على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية.

بعد محادثات مع المتمردين ، وافقت الحكومة الآن على إجراء تغييرات لضمان استمرار التشريع.

ومن المتوقع أن يعود التشريع إلى مجلس العموم الأسبوع المقبل.