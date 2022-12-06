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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

قنبلة وبندقية.. كوريا
قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء على تسمية أطفالهم

يتبع النظام الشمولي في كوريا الشمالية، قواعد مختلفة عن بقية العالم، فيمتلكون تقويمًا خاصًا بهم، ولا يُسمح للمواطنين بمغادرة البلاد دون إذن، كما أن هنالك حظر على الموسيقى الأجنبية، وعقوبة عدم الولاء قاسية، حتى وصلت إلى أنه يجب الموافقة على حلاقة الشعر من قبل الحكومة.

ورغم كل هذه القوانين الغريبة المفروضة على المواطنين في كوريا الشمالية، أضافت الحكومة في الأيام الماضية قانوًا جديدًا يجبر الآباء على تسمية أطفالهم بأسماء أيديولوجية وعسكرية مثل "قنبلة"، "بندقية" و"قمر صناعي"؛ وذلك بهدف تعزيز الشعور بالوطنية.

سبب تغيير الأسماء في كوريا الشمالية 

يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه بيونج يانج إجراءات صارمة ضد استخدام الأسماء التي تعتقد الحكومة أنها ضعيفة للغاية بالنسبة لسكان كوريا الشمالية.

تريد الحكومة من أصحاب "الأسماء اللطيفة" تغيير أسمائهم وأسماء أبنائهم إلى أسماء ذات معانٍ أيديولوجية وعسكرية أكثر.

تزعم التقارير أن الحكومة التي يقودها كيم يونج أون تخطط لفرض غرامات على العائلات التي لن تمتثل للتوجيه، حيث يشاع أن الحكومة تعتبر الأسماء التي لا تحتوي على حرف ساكن "معادية للاشتراكية".

وبحسب ما ورد؛ ذكر مسئولون من البلاد أن الأسماء الجديدة يجب ألا تكون مماثلة لتلك الموجودة في كوريا الجنوبية.

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