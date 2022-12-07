ترامادول في الشوكولاتة.. ضبط راكب بمطار القاهرة يهرب ممنوعات | صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تونس علي رحلة طائرة الشركة التونسيه القادمة اشتبه مينا رمزي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة حسام عبد العال مأمور الفحص تلاحظ وجود شرائط أدوية.

وبالعرض على علاء علي شحاته مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف أحمد إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٣٠ شريطا من عقار الترامادول المخدر مخبأة داخل علب شيكولاته بين طيات الملابس بحقائب الراكب .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات علي شرقاوي وسامح أبوزيد مأمور الجمرك .

قرر محمد حفظي مدير الإدارة بالإنابة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ٦٧ لسنه ٢٠٢٢ بعد العرض علي زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .