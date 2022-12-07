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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يشارك في مراسم تشييع جنازة بنداري حمدي

صدى البلد

شارك  عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم، في مراسم تشييع جنازة الراحل بنداري حمدي المحامي، إلى مثواه الأخير، والذي لقى حتفه أمس على يد مجموعة من البلطجية إثر اقتحام مكتبه في كرداسة.

وقدم النقيب العام، واجب العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يحسن عزائهم، ويلهمهم الصبر والسلوان، حيث حرص على آداء صلاة الجنازة على الفقيد في مسقط رأسه بمنطقة أبو رواش بمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

حضر مراسم تشييع الجنازة إلى جانب النقيب العام؛ الأستاذ محمود الداخلي أمين عام مساعد نقابة المحامين، والأستاذ السيد جابر نقيب محامي شمال الجيزة، ورمضان كشك وكيل مجلس نقابة شمال الجيزة، وجمع من السادة المحامين.

وأصدر عبد الحليم علام، صباح اليوم، قرارًا بشأن متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الحادث الإجرامي الذي أدى إلى مقتل الزميل، ومتابعة الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لحين القبض على الجناه وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

ونعى نقيب المحامين، فقيد المحاماة، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله في رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وأسرته وزملاءه الصبر والسلوان.

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