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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: حملات مكبرة لضبط السلع مجهولة المصدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، حملات مكبرة على البقالين التموينيين لمتابعة صرف السلع التموينية الرئيسية حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة للمواطنين، وضبط السلع مجهولة المصدر.

وتمكنت إدارة تموين العامرية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط سيارة لحيازتها سكر حر مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة معبأ بغرض بيعه، و تم التحفظ على عدد ٥٠ بالتة سكر عبوة البالتة ٢٠ كيس، يزن الكيس الواحد كيلو جراما بإجمالى طن واحد.

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كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد البدالين التموينين بالعامرية لقيامه بتجميع بطاقات تموينية بهدف الاستيلاء على الدعم التموينى وقيامه بتجميع أجولة دقيق بلدى مدعم بأحد المخازن الملحقة بالمحل التموينى بغرض بيعه بالسوق السوداء و تحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على عدد ٧١ بطاقة تموينية مستخدمة فى صرف السلع التموينية و الخبز، وعشرون جوال دقيق بلدى مدعم يستخدم فى صناعة الخبز البلدى يزن ٥٠ كيلو جراما باجمالى واحد طن.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

الاسكندرية السلع التموينية الباعة الجائلين مجهول المصدر السوق السوداء النيابة العامة مديرية التموين التجارة الداخلية

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