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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: 1498 قرار إزالة للمباني المخالفة منذ بداية العام

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة  بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من  خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

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وبناء على تكليفات المحافظ ، شنت أحياء الاسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التى نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1يناير وحتى 30 نوفمبر 2022 ، 119 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 1379 قرار وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة  1498 قرار إزالة.

هذا ويعتبر،حي العامرية أول هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التى نفذها الحي في الفترة من 1يناير 2022  حتى 30 نوفمبر 2022 عدد 332  قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التى نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 313 قرار إزالة، ثم منتزه أول والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 273 قرار إزالة ثم العامرية ثان عدد 207 وتبعه حى العجمى 203 قرار ازالة.

الاسكندرية المبانى المخالفة الجهات التنفيذية البنية التحتية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف

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