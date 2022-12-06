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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عذبوهم بوحشية.. القصة الكاملة للتعدي على تلاميذ حضانة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صراخ وبكاء وعويل من أطفال صغار لا يتجاوز سنهم أصابع اليد الواحدة، داخل حضانة شهيرة بشارع فؤاد وسط الإسكندرية، كان هذا مشهد أفزع مجموعة من أولياء الأمور وتفاجأوا بما يحدث لأبنائهم داخل الحضانة، التي يفترض أن تكون الملاذ الآمن لأبنائهم الصغار.

 

بداية الواقعة

وبدأت الواقعة عندما تقدم عدد من أولياء الأمور بالبلاغ  رقم 10515 / 2022، ضد مديرة حضانة خاصة، يتهمونها بالتعدي بالضرب على أبنائهم داخل الحضانة، وتسببها في إصابات سابقة ومشاكل نفسية لبعضهم، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال 10 أولياء أمور واستكملت اليوم الاستماع لعدد آخر منهم.

وقد باشرت نيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية التحقيق فى الواقعة وطلبت سرعة تحريات المباحث، واستمعت لأقوال أولياء الأمور.

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أحد أولياء الأمور: صوت صراخ ابنتي أدمى قلبي

وقالت سارة مصطفى؛ ولية أمر لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إنها فوجئت الخميس الماضي باتصال هاتفي ورسالة من معلمة سابقة في الحضانة، تؤكد تعرض ابنتها للضرب وعلى يد المديرة، فضلا عن سوء تعامل العاملين معهم، مؤكدة أنها عندما استمعت للمقطع الصوتي تعرفت على صوت ابنتها ونبرة صرخاتها، مما أوجع قلبها وإحساسها بالتقصير.

وقال محمد تاج الدين؛ أحد أولياء الأمور المشاركين في تحرير المحضر، إنه نقل ابنه من الحضانة بعد دخوله فيها بأقل من الشهر، لسوء حالته النفسية وتعرضه للتبول الليلي منذ التحاقه بها.

وأضاف الأب، أنه فوجئ أمس باتصال هاتفي من والد أحد أولياء الأمور بالحضانة، يخبره بأنهم اكتشفوا حدوث حفلات تعذيب لأبنائهم من مديرة الحضانة، وأن إحدى المعلمات قررت فضح الأمر لاعتراضها على ما يحدث.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة مطالبين بالتحقيق الفوري والجدي فيها ومحاسبة جميع المخطئين.


وتقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بطلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى شأن غياب الدور الرقابى للوزارة المنوط بها التفتيش وتشديد الرقابة الدورية على كافة الحضانات الموجودة بالإسكندرية الأمر الذى كان نتيجته حدوث ممارسات تعذيب واعتداءات جسدية وانتهاكات لتلاميذ حضانة بوسط الإسكندرية فى واقعة تعد من أعنف الممارسات الاجرامية التى تمارس ضد تلاميذ فى عمر الزهور داخل دور الحضانة بالمحافظة الأمر الذى ينعكس على سلوكياتهم فى المستقبل.


كما شدد على ضرورة إحاطة المجلس في أسرع وقت بكافة الإجراءات التي اتخذتها وكالة الوزارة بالإسكندرية لغلق وإلغاء رخصة هذه الحضانة وتحويل أصحاب الحضانة والقائمين عليها والمتسترين على ما بداخلها من انتهاكات للنيابة العامة تمهيدا لاجراءات قانونية تصعيدية حيالهم.


وطالب النائب بضرورة إحاطة المجلس الموقر بأسباب القصور الرقابى للوزارة بالمحافظة  فى مراجعة اشتراطات الترخيص وسير العمل لهذه الحضانات وإلغاء تراخيص أى حضانة غير مستوفية لتلك الشروط فورا دون إبطاء.

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