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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

النيران حاوطت الشقة.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه

صورة من موقع حريق
صورة من موقع حريق العصافرة

قال شهود عيان، إن سبب وقوع الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزه ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين؛ هو حدوث ماس كهربائي داخل الشقة، مما أدى إلى اندلاع النيران من ناحية الشرفة وباب الشقة.

وأشاروا في تصريحات لصدى البلد، إلى أن الحريق اندلع في حوالي الساعة السادسة والربع تقريبا، ولم يشعر أحد به؛ لأن الشقة داخلية، إلى أن وصل إلى الشرفة، مشيرين إلى أنه لم يسمع أحد استغاثات الأطفال الذين كانوا متواجدون داخل الشقة نهائيا.

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وأضافوا أن سيارات الإطفاء وجدت صعوبة في الوصول للمكان بسبب سوق المعهد الديني، ووجدت صعوبة في إطفاء الحريق؛ لأن الحريق كان من الجانبين.

وتابعوا أن الأم امرأة بسيطة جدًا وتعمل بائعة بسوق المعهد الديني وتعيش بمفردها داخل الشقة التي تبرع بها أحد أهل الخير لتجد مأوى لها ولأولادها، ومنفصلة عن زوجها منذ عامين تقريبا.

ووصل فريق من النيابة والبحث الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الاثنين، ومعرفة أسباب وقوع الحريق.

وقررت نيابة المنتزه نقل جثث الأطفال وهم في حالة تفحم كامل إلى المشرحة لحين انتهاء التحقيق.

وعمت حالة من الحزن، جميع أرجاء الشارع الذي وقع فيه الحريق، وسط بكاء وصراخ من الجيران.

وبدأت الواقعة؛ عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة بوجود حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والمطافئ لإخماد الحريق، وتبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.

وذكر شهود العيان لموقع صدى البلد، أن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، وقد اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.

وأضافوا أن الأم تعمل بائعة بالسوق وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة، ولم تفلح محاولات إنقاذهم.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الواقعة.

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