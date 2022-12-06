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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

حريق العصافرة
حريق العصافرة

حصل موقع “صدى البلد” على صور حية من موقع الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة لحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الإثنين.

 

وقد لقى 3 أطفال مصرعهم في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني، التابعة بحي المنتزة ثان، شرقي محافظة الإسكندرية، مساء أمس الإثنين.

 

وعمت حالة من الحزب بجميع أرجاء الشارع الذي وقع فيه الحريق، وسط بكاء وصراخ من الجيران.

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وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة بوجود حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني داخل نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والمطافي لإخماد الحريق، وتبين وجود ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.

وذكر شهود العيان لموقع صدى البلد، أن الشقة تسكنها الأم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، وقد اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.

وأضافوا أن الأم تعمل بائعة بالسوق وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة ولم تفلح محاولات إنقاذهم.

وتم نقل الجثث عبر الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، والتحفظ على الأم لاستجوابها.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الواقعة.

حريق العصافرة 
حريق العصافرة 
حريق العصافرة 
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الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

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