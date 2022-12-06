بسبب بوست فيسبوك..القصة الكاملة لمقتل بؤلة على يد صاحب محل سمك بالإسكندرية

جريمة مأساوية في محافظة الإسكندرية..حزن ممتد ودموع لا تنقطع، هذا هو حال أسرة الشاب بؤله، إبن منطقة أبوقير التابعة لـ محافظة الإسكندرية، الذي قتل على يد بلطجي أمام منزله وسط أهله وجيرانه.

بداية الجريمة البشعة، كانت بسبب بوست كتبه المجني عليه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ينتقد فيه الجاني واتهمه بعدة اتهامات، فلم يجد القاتل طريقة لإبعاد التهم الموجهة إليه سوى عن طريق قتل المجني عليه.

حيث قام الجاني بالذهاب إلى منزل المجني عليه، والمناداة عليه من الشارع، وأخبره أنه يريد أن يتحدث معه، لينزل إليه المجني عليه في سلام ليلتقيه، ليقوم الجاني بكل خسة وندالة عند رؤيته للمجني عليه بتسديد عدة طعنات له، ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه، ويتركه القاتل ويهرب بعيداً.



شهود العيان: المجني عليه حسن السمعة

وذكر شهود عيان لموقع صدى البلد، أن القاتل، صاحب محل سمك بأبوقير، قام بالنداء على القتيل أثناء تناوله الغداء، ورد المجني عليه ونزل من المنزل للقائه ومعرفة ما يريد، فبادره القاتل بسكين حتى فاضت روحه إلى بارئها، أمام أعين الجميع.

وأضاف شهود العيان، أن الواقعة بسبب نشر المجني عليه بوست على الفيس بوك اتهم فيه القاتل ببعض الاتهامات، مشيرين إلى أن القاتل شعر برعشة وأصيب بانهيار عصبي عقب ارتكابه الجريمة وجرى بجنون ناحية الشاطئ.

وأكدوا أن المجني عليه طيب السمعة في المنطقة ويحظى بحب الأهالي، وأنهم ينتظرون قدوم الجثمان من المشرحة لدفنه في مقابر أبوقير.

بداية الواقعة وتفاصيلها

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، إخطارًا من اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بمقتل شخص أمام منزله الكائن بمنطقة أبوقير، التابعة لقسم المنتزه ثان.

وعلى الفور توجه ظباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة غارقة في دمائها أمام المنزل.

المجرم سلم نفسه للشرطة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، تحت تصرف النيابة، التي أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وألقي القبض على القاتل بعدما سلم نفسه للشرطة عقب ارتكابه الجريمة، وطالب أسرته بمغادرة المنطقة حفاظًا على حياتهم.