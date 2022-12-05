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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

باشرت نيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية التحقيق فى واقعه اتهام مديرة حضانه فى منطقة شارع فؤاد التابع لقسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بالتعدي بالضرب على أطفال الحضانة

بدأت الواقعة عندما تقدم عدد من أولياء الأمور بالبلاغ  رقم 10515 / 2022، ضد مديرة حضانة خاصة، يتهمونها بالتعدي بالضرب على أبنائهم داخل الحضانة، وتسببها في إصابات سابقة ومشاكل نفسية لبعضهم، حيث استمعت جهات التحقيق لأقوال 10 أولياء أمور واستكملت اليوم الاستماع لعدد آخر منهم.

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وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بالحضانة.

وقالت سارة مصطفى؛ ولية أمر لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إنها فوجئت الخميس الماضي باتصال هاتفي ورسالة من معلمة سابقة في الحضانة، تؤكد تعرض ابنتها للضرب على يد المديرة، فضلا عن سوء تعامل العاملين مع الأطفال، مؤكدة أنها عندما استمعت للمقطع الصوتي تعرفت على صوت ابنتها ونبرة صرخاتها.

وقال محمد تاج الدين؛ أحد أولياء الأمور المشاركين في تحرير المحضر، أنه نقل ابنه من الحضانة بعد دخوله فيها بأقل من الشهر، لسوء حالته النفسية وتعرضه للتبول الليلي منذ التحاقه بها.

وأضاف الأب، أنه فوجئ أمس باتصال هاتفي من والد أحد أولياء الأمور بالحضانة، يخبره بأنهم اكتشفوا حدوث حفلات تعذيب للأطفال من مديرة الحضانة، وأن إحدى المعلمات قررت فضح الأمر لاعتراضها على ما يحدث.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية مشاكل نفسية جهات التحقيق أولياء الأمور تفريغ كاميرات

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