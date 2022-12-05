الجثث اتفحمت.. مصرع 3 أطفال أشقاء في حريق شقة بالإسكندرية

لقى 3 أطفال مصرعهم في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المعهد الديني في المنتزة ثان بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم المنتزة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع متفرع من المعهد الديني.

وعلى الفور، انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف والمطافي لإخماد الحريق، حيث تم العثور على ثلاث جثث متفحمة لأطفال داخل الشقة.

وذكر شهود العيان لموقع صدى البلد، أن الشقة تسكنها أم رفقة أبنائها بعد انفصالها عن والدهم، حيث اندلع الحريق والأم خارج المنزل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذهم.

وأضافوا أن الأم تعمل بائعة بالسوق وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وأنهم فوجئوا بتصاعد ألسنة النيران من الشرفة ولم تفلح محاولات إنقاذهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق لمعرفة سبب الواقعة.