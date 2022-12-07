نقابة الصيادلة توضح مواصفات العبوات المغشوشة لحقن Voltaren في الأسواق

قال كريم كرم أمين لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة صيادلة مصر ، إن هناك عبوات من حقن Voltaren مغشوشة في الأسواق، وذلك طبقًا لمنشور حمل رقم 32 لسنة 2022، توجه فيه بضبط عبوات «ampouLes6 Voltaren 75mg/3ml»، ويحمل رقم تشغيل Y2607، بالإضافة إلى جميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة.

الفرق بين الأصلي و المغشوش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ، مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، أن الفرق بين النوع المغشوش والأصلى "العبوات الأصلية يوجد عليها علامة ملونة على زجاج الأمبول، أما العبوات المقلدة لا يوجد عليها أي علامات ملونة، كما أن هناك اختلافا في شكل الوعاء البلاستيكي للعبوة الأصلية مقارنة بالعبوة المقلدة".

وأوضح أمين لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة صيادلة مصر، أن الوجه الجانبي للعبوة الأصلية اللغة العربية مدون عبارة يحفظ في درجة حرارة أقل من30°م أما في العبوة المقلدة غير مدون".