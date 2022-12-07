الأهلي ينفرد والزمالك يلاحقه ..ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم صدي البلد ترتيب الدوري المصري :

1- الأهلي 15 نقطة

2- الزمالك 11 نقطة

3- بيراميدز 11 نقطة

4- فيوتشر 10 نقاط

5- غزل المحلة 10 نقاط .

6- الاتحاد السكندري 9 نقاط

7- فاركو في المركز السابع 7 نقاط

8- البنك الأهلي في المركز الثامن 6 نقاط

9- المصري في المركز التاسع 6 نقاط

10- إنبي في المركز العاشر 5 نقاط

11- سموحة 5 نقاط

12- إنبي برصيد 5 نقاط

13- طلائع الجيش 4 نقاط

14- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

15- أسوان 3 نقاط

16- حرس الحدود نقطتين

17- الإسماعيلي نقطة وحيدة

18- الداخلية نقطة وحيدة