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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحفناوى يترأس اجتماعا لإعداد برنامج تدريبي لأطباء امتياز الأسنان بمستشفى السويس العام

مستشفى السويس
مستشفى السويس

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان إجتماعاً بحضور أطباء أمتياز طب الأسنان بمستشفى السويس والدكتوره أسماء حمزه مدير عام الأسنان بمديرية الصحة وذلك لإعداد برنامجاً تدريبياً لأطباء الإمتياز الأسنان وبحث احتياجاتهم التدريبية .

ويأتي هذا ضمن حرص مديرية الصحة علي إعداد برامج تدريبية توائم إحتياجات فريقها الطبي وذلك ضمن تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الفريق الطبي.

وخلال الاجتماع فقد أعرب الحفناوي عن تقديره لطب الأسنان وحرصه علي دعم الأطباء وتطلعه لمستقبل أفضل لمهنة طب الأسنان تزامناً مع تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس ، مشيراً للإمكانيات الهائلة التي ستوفرها منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال دعم الوحدات والمستشفيات بأحدث الأجهزة الحديثة .

مديرية الصحة مستشفيات وزارة الصحة والسكان المستشفيات وزارة الصحة محافظة السويس خالد عبد الغفار

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