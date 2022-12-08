الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

أنهى نادي الزمالك تعاقده بشكل رسمي مع المغربي زكريا الوردي لاعب خط وسط الفريق، بناءً على طلب من اللاعب نفسه.

جلسة رئيس الزمالك مع الوردي..

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع الوردي، في حضور أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، التي شهدت إبداء رغبة من اللاعب بنهاية مشواره مع القلعة البيضاء، بسبب عدم تأقلمه على الأجواء في مصر.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على فسخ التعاقد بين الزمالك والوردي بالطرق الودية، مع تنازله عن كافة مستحقاته المالية، ورد المبلغ المالي الذي حصل عليه كمقدم تعاقد.

وانضم الوردي إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر قادمًا من الرجاء المغربي.