خالد عبد العزيز: الاحتراف سر تألق المغرب في المونديال.. فيديو



أشاد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، بالمستوى الذي ظهر به منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

وقال خالد عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن منتخب المغرب يمتلك لاعبين في أقوي الدوريات الأوروبية قائلاً «الاحتراف سر تألق لاعبي المغرب في مونديال قطر مثل حكيمي وزياش وياسين بونو».

احتراف اللاعبين..

وواصل خالد عبد العزيز، أنه يجب على المسؤولين بالرياضة المصرية السماح باحتراف اللاعبين في سن مبكرة، لكي يستفيد منتخب مصر، بخلاف أنها صناعة رياضية وهي تصدير اللاعبين للخارج وهو ما سيوفر العملة الصعبة وتستفيد بها المنظومة الرياضية من أجل التطوير وتكوين منتخب جيد قادر على حصد البطولات.

وعن قرار استقدام مدرب أجنبي للمنتخبات، قال خالد عبد العزيز، «أن الظروف الحالية التي تمر بها المنظومة الرياضة لا تسمح، مؤكداً من الوارد استقدام مدرب أجنبي سيضيف للرياضة المصرية فقط».