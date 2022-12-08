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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة السابق: قطر نظمت أفضل مونديال والدوحة تحولت لقرية أوليمبية.. فيديو

صدى البلد

أشاد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة السابق، بتنظيم قطر لكأس العالم 2022.


أضاف خالد عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قطر استعدت لتنظيم حدث كبير منذ أكثر من عام، مؤكداً أن هذه النسخة من المونديال هي الأفضل على مدي التاريخ «قطر عملت حاجة غير مسبوقة. 


وتابع خالد عبد العزيز، أن ما يميز تنظيم قطر للمونديال هو أنها جعلت الدوحة قرية أوليمبية رياضية هائلة يعيش فيها معاً جميع المشاركين في هذا المهرجان الرياضي الكبير، يستمتعون ويشاهدون جميع المباريات في مكان واحد.

عدد منتخبات المونديال.. 

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وواصل خالد عبد العزيز، أنه يرفض زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم 2026، لـ 64 منتخب، والذي سيقام بدولة أمريكا، قائلاً «كلما كثرت المنتخبات قلت المتعة والمشاهدة لأن هناك مباريات غير مؤثرة». 
 

 

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