أول تعليق من زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك رسميا

علق زكريا الوردي لاعب الزمالك على فسخ تعاقده بشكل رسمي مع الزمالك وعدم استمراره مع الفريق بناء على رغبته.

وقال زكريا الوردي في تصريحات عبر مقطع فيديو مع مرتضى منصور رئيس النادي: "قدر الله وما شاء فعل بشكر كل جماهير الزمالك ,وبالأخص المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى على الفترة الماضية"

وختم حديثه قائلا: "الفترة التي قضيتها مع الزمالك قصيرة وكنت أتمنى تكون أفضل ولكن قدر الله وما شاء فعل وبتمنى التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقطع فيديو مذاع عبر قناة الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر الفيديو: "بعض الجماهير المتزملكين زي ما دمروا محمود علاء دمروا زكريا الوردي، اللاعب بيشوف مواقع التواصل الاجتماعي ومن ماتش الأهلي بيشوف التعليقات وحالته النفسية وحشة بسبب ماتش الأهلي"

وأضاف: "اللاعب رافض إنه يكمل وبقالنا أسبوع بنحاول نقنع فيه ورفض الاستمرار بسبب حالته النفسية"

وواصل:"زكريا الوردي تنازل عن مقدم عقده وتم فسخ العقد بالتراضي ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم وهتتحسروا على اللاعب ده"

وختم حديثه قائلا:"الصفحات القبيضة هما السبب في تدمير محمود علاء وميدو فضح الصفحات دي قبل كدة"