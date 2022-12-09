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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة استغلال الأطفال في التسول بالهرم

استغلال الأطفال فى
استغلال الأطفال فى التسول

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (3 أشخاص)، بتهمة قيامهم باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم ، متخذين من دائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين  بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليهم والإستيلاء على متعلقاتهم ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

 

عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

 

نصت المادة (291) من قانون العقوبات علي أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

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ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

 

 

كما أشارت المادة (290) إلي إنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

 

 

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