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رئيس التحرير
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زاهد: أمريكا ليست الشريك الموثوق به ولا يمكن لـ 4% التحكم في مصير العالم

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد زاهد، رئيس تحرير انبندنت تركيا

أكد الكاتب الصحفي محمد زاهد، رئيس تحرير انبندنت تركيا، أن الصين لها مواقف تجاه قضايا المنطقة بشكل عام والخليجية بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك شراكة استراتيجية قوية بين السعودية والصين. 

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وقال محمد زاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي:، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن  العالم أصبح متعدد الأقطاب، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، وأصبح هناك قوى  اقليمية تطفو إلى السطح. 

 

وتابع  رئيس تحرير إنبندنت تركيا، أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 330 مليون، ويمثلون 4% من سكان العالم، مؤكدا أنه لا يمكنهم أن يتحكموا في مصير العالم.

 

منطقة الخليج

وأشار محمد زاهد إلى أن قوة الولايات المتحدة الأمريكة أصبحت تتقلص في المنطقة، وأصبح هناك سياسة في الوضع الراهن في السعودية ومنطقة الخليج بأن أمريكا ليست الشريك الموثوق به.

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