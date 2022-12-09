ضبط 3 ركاب على رحلات مختلفة بحوزتهم عقاقير مدرجة في جداول المخدرات|صور

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام ثلاثة ركاب اثنان اجانب من اصل مصري والثالث مصري الجنسية بحوزتهم عقاقير مخدرة.

الحالة الاولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٤٦٠ قرص من عقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة وذلك اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، تم الضبط بواسطة كل من هيثم محمد مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة بتكليف من فتحي فوزي مدير الجمرك في حضور الرائد احمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

والحالة الثانية اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم رجب الدمرداش مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وذاتيا مما اسفر عن ضبط ١٠ شرائط لعقار الترامادول المخدر تركيز ٢٠٠ ملجم وزجاجة بها سائل لمخدر Tilldin al وبالتفتيش الذاتي تم ضبط ١٠ شرائط اخري لعقار مدرج بجداول المخدرات.

اما الحالة الثالثة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو حيث استوقف احمد عمر عجمي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد مأمور الجمرك لم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، قام توني فكري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من أحمد مرسي و احمد عجمي بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط علبة سجائر و علبة كرتونية مغلقين باحكام خبأهم الراكب اسفل ملابسه التي يرتديها، وبفتحهما تم ضبط ٣١٩ قرص من عقار oxycintin المخدر و ١٤ قرص من عقار pregabalin المخدر و ٩ أقراص لعقار الترامادول المخدر باجمالي ٣٤٢ قرص.

امر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٦ ضد الراكب الثاني.

وأمر احمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.