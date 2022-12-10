صحيفة قطرية تكشف حصيلة الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم

أفادت جريدة "الراية" القطرية أن عدد مشجعين المونديال خلال 58 مباراة أقيموا علي الأراضي القطرية، بلغ 3 ملايين مشجع من جميع أنحاء العالم.

وتداول هذا الرقم الجمهور العربي عبر صفحاتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي، وزاد تعداد الجماهير في المونديال بعد حضور أكثر من 43893 مشجع في مباراة كرواتيا والبرازيل، وحضور 88235 في مباراة الأرجنتين و هولندا.

يذكر أن كشفت الدراسات المعلوماتية والبيانات الرقمية عن مفاجأة بشأن نهائي مونديال قطر 2022، والذي سيحدث لأول مرة في تاريخ المونديال بين الأرجنتين بقيادة ميسي والبرتغال بقيادة رونالدو.