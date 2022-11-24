بالتردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 مجانا

يتسائل الكثير عن من محبي كرة القدم عن طريقة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجانا من المنزل دون اشتراك أو دفع أموال، خاصة في ظل محدودية المباريات المجانية على قناة بي ان سبورت المفتوحة.

وحصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل بطولة مونديال قطر 2022 حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث قررت المجموعة القطرية نقل 18 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

وبخلاف القناة القطرية، أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث بطولة كأس العالم 2022 عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات، فضلا عن قناة أخرى مفتوحة على النايل سات.

تردد قناة الهوية

وسبف وأعلنت قناة الهوية الموجودة على النايل سات، إذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، مجانا، حيث جاء تردها كالآتي:

قناة SD تردد قناة 11095 H 27500

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV

تردد قناة الهوية

قنوات مفتوحة لبث مباريات كأس العالم

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل مباريات كأس العالم عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل ساتbein sport ( 18 مباراة على القناة المفتوحة )

تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقاً

قناة ORTB

تردد 11900 H 27500

قناة tvt

تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1

تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقاً

قناة ZDF

تردد 11632 H 22000

قناة TF1

تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق

قناة TRT1

تردد 11054 H 30000

قناة بي ان سبورت

نايل سات bein sport (18 مباراة على القناة المفتوحة)

تردد 11054 H 27500

كأس العالم 2022

وتشهد نهائيات كأس العالم "قطر 2022" مشاركة 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وتقيم دولة قطر مباريات كأس العالم 2022 علي 8 ملاعب هي: (استاد البيت - استاد أحمد بن علي - استاد الثمامة - استاد الجنوب - استاد خليفة الدولي - استاد المدينة التعليمية - استاد لوسيل - استاد 974.