خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

أثارت مشجعة إنجليزية، أمس الإثنين، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد فيديو تم تداوله بشكل كبير، عقب انتهاء مباراة إنجلترا وإيران، ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022.

مباراة إنجلترا وإيران

ونجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على إيران بسداسية مقابل هدفين، استطاع بها القبض على صدارة المجموعة الثانية وإرسال تحذير شديد لمنتخبات البطولة.

ويواجه منتخب إنجلترا في الجولتين القادمتين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز، في مجموعة أصبح المنتخب الإنجليزي مرشحًا لصدارتها.

احتفال الجماهير الإنجليزية

واحتفلت الجماهير الإنجليزية بالفوز العريض لفريقيها في ساحات المشجعين في دولة قطر المستضيفة للبطولة، وكذلك عقب الخروج من مدرجات ستاد حمد بن خليفة الدولي.

وكعادة الجماهير الإنجليزية المعروفة باحتفالاتها الجنونية التي تصل إلى درجة العنف أحيانًا؛ اتخذت قطر احتياطاتها من خلال التأمين الجيد لمناطق المشجعين، وكذلك منع بيع وتناول الكحوليات في محيط الملاعب.

فيديو خادش

وفي أعقاب المباراة وأثناء خروج المشجعين من الاستاد عبر الممرات والسلالم المتحركة، بادرت مشجعة إنجليزية بمداعبة الكاميرا والحاضرين، بالإشارة إلى خلع قميصها.

وبالفعل أقدمت المشجعة على خلع قميصها أمام الكاميرا، ونشر الفيديو، الذي تم تداوله كثيرًا.

ترحيل المشجعة الإنجليزية

وأفادت تقارير إخبارية بأن اللجنة المنظمة لمونديال قطر، والسلطات توصلت إلى هوية المشجعة وتم إلقاء القبض عليها.

كما أفادت التقارير بأن المشجعة الإنجليزية يتم اتخاذ الإجراءات بشأن ترحيلها؛ بسبب مخالفتها للقوانين، وتعمدها التعري، وهي من المخالفات التي أقرتها قطر، وحظرتها على المشجعين احترامًا لقانون البلد المضيف.

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