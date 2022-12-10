ناردين فرج: الجانب الإنساني في شخصيتي بالغرفة 207 حمسني للمشاركة

أكدت الفنانة ناردين فرج واحد من العناصر التى جذبتها فى دورها ضمن أحداث مسلسل “ الغرفة 207 ” ، ان الخط الدرامي الخاص بشخصيتها به جانب إنساني .

وتابعت ناردين فرج فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : أحببت شخصية سارة التى العبها داخل أحداث الغرفة 207 بشكل كبير ، فهي لديها صراعات عديدة عاشتها قبل الذهاب الى الفندق .

واضافت ناردين فرج : شخصية سارة ليس متعمقة فى جانب الرعب الموجود فى العمل ، والذى احبه لمشاهدين كثيراً ، ولكن لديها خط درامي وانساني تعيشه مع الشخصية التى يلعبها الفنان محمد فراج داخل الأحداث .

مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وسلوي عثمان وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا ومراد مكرم.

مسلسل الغرفة 207 تدور أحداث الغرفة 207 فى إطار 10 حلقات ، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتين منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط .

العمل من المفترض أن تدور أحداثه فى مرسى مطروح فى السبعينيات، إلا أن المشاهد الداخلية تم تصويرها كاملة فى مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة.