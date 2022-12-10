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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تحذر مواطنيها من زيادة الوزن

صدى البلد

 قال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن الأمراض غير السارية ستمثل التحدي الأكبر أمام الأردن خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الهواري، فى تصريحات تليفزيونية، أن المملكة تشهد زيادة في نسبة التدخين وينعكس على زيادة السمنة، ما يحدث زيادة أيضا بإصابات مرض السرطان.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد وضع استراتيجية جديدة اعتبارا من العام المقبل وتمتد لثلاث سنوات والتي ستعلن في نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستركز على الرعاية الصحية غير الأولية والذي يدور حول مفهوم طب أسرة والطب الوقائي وتوفير ما نحتاجه إلى الخدمات.

وأكد ضرورة تحذير المواطنين من زيادة الوزن مع ضرورة اتباع النمط الصحي والابتعاد عن التدخين.

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وزير الصحة الأردني الأردن الدكتور فراس الهواري الأمراض غير السارية التدخين مرض السرطان

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