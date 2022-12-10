ملتقى توظيف ووثائق تأمين للعمالة.. تفاصيل زيارة وزير القوى العاملة لجنوب سيناء

استقبل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، صباح اليوم السبت بمطار شرم الشيخ ، وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،في اليوم الأول لزيارة الوزير ،للمشاركة في عدد من الفعاليات والتي تبدأ اليوم السبت بافتتاح، مؤتمر النقابة العامة للمرافق بشرم الشيخ بعنوان "دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل آمنة "والذي تنظمه النقابة العامة للمرافق .

ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ر خلال اليومين القادمين بزيارة مدينة سانت كاترين لتسليم وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير منتظمة.

كما سيقوم وزير القوى العاملة بجولة تفقدية لمشروع التجلي الأعظم ،ثم افتتاح دورة تدريبية تنظمها مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، للمشغولات اليدوية،

ثم يفتتح وزير القوى العاملة ملتقى التوظيف الذي تنظمه المديرية بمدينة طور سيناء، ويسلم عقود عمل لذوى الهمم ،ووثائق تأمين على الحياة لعمالة غير منتظمة .

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