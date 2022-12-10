اضبط أعصابك قبل ساعتك

المتغيرات التي تحدث في حياتنا اليومية غالبا مايكون لها تأثير كبير علي المزاج العام للإنسان ومن ثم طريقته في التعامل مع الآخرين وأحيانا تنتاب الإنسان لحظات تسيطر عليه حالة من العصبية نتيجة المغالاه في رؤية ذاته أو الشعور بالأرق و قلة النوم و الإنشغال بتفكير عميق في أشياء شاقة وأفكار يصعب تحقيقها وضغوط نفسية ..

والعصبية التي تصيب الانسان يمكن إختصارها في كونها شعور داخلي يؤثر فيه فيجعله يتمسك بأرائه و يراها صواب ولا يستمع إلا لصوته ولا يري سوي نفسه فقط في مقعد الحكماء . ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي عليها احتقار الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته.

وقد يكون لروتين العمل اليومي بما فيه من الخلافات مع الزملاء و الضغوط الحياتية من مطالب ليس بوسع الإنسان تحقيقها بسهوله أثر كبير في نمو العصبية داخله وخاصة في العمل .ايضا المشاكل العاطفية و الأسرية وقد تكون عوامل وراثية أو الإصابة بمرض مزمن . و أحيانا عند الإحساس بالخوف يفرز الجسم هرمون يعمل علي نمو الحالة العصبية والإنفعالات السريعة ..

والشخص العصبي في أحيان كثيرة يصعب عليه إمتلاك القدرة على ضبط تصرفاته ولا يستطيع التحكم في ردة فعله تجاه الاخرين و يتسبب في مشاكل كثيرة له ولمن حوله . واحيانا يتأذي نفسيا لكونه سبب جرحا لعزيز لديه وتتحول الضغوط النفسية داخله الي ما يشبه حالات الكبت . فتزداد معاناته ضعفين نتيجة إحساسه في لحظة تأمل و إسترخاء بسوء مافعله تجاه الاخرين .

وتبدو عليه المظاهر والصفات التي تؤكد بلوغه منعطف خطير في عدم قدرته علي امتلاك تصرفاته .

وهو غالبأ ما يرفض تمامأ الإنصياع للنصح ولا يتقبل المناقشات التي تنتقده وتنتقد كلامه وتوبيخه ويفكر سريعا في إيجاد مبرر لسوء تصرفاته و تزداد سرعة ردوده علي الأخرين وأحيانا يتفوه بكلمات يراها الاخرين فاسدة بينما يشعر أنها ردة فعل وليست فعل . وبرغم ذلك فالشخص العصبي حساس جدا حتي بالآخرين لكنه يوجه ذلك الإحساس بطريقة خاطئة للتعبير عما يريد ان يطرحه ويصر عليه دون النظر لكون رأيه صواب أم خطأ ..

وتختلف العصبية عند المرأة عنها عند الرجل . فألمرأة في فترة الحيض غالبا ماتؤثر التغيرات الجسدية التي تحدث لها علي الحالة النفسية والعصبية فتقلل من قدرتها علي التحكم في قراراتها وتزداد عصبيتها وتبحث دومأ عن الأخر الذي تدفع فيه ما يضيق به صدرها وتتنفس عصبية زائدة.

والمرأة مريضة السكر التي تتعرض لضغوط الحياة اليومية التي تجعلها تغدو في البيت ذهابا وإيابا دون أن تدري ماذا تريد . وتزداد عصبيتها نتيجة توترها وشرود ذهنها خاصة عندما تتحمل أعباء مثل إعداد مائدة لضيوف كثر أو عند تنظيف الشقة او عند تحملها مسؤوليات أكبر من طاقتها في العمل .

في هذه الحالة يجب عليها التفكير بهدوء وإستدعاء هرمون الثقة الداخلي لديها الذي يمنحها قوة المواجهه وتحدث نفسها بأنها سوف تؤدي ما علي عاتقها علي أكمل وجه وسوف تجعل الآخرين يتباهون بما تفعله . كما يجب عليها ضبط اعصابها بتناول المشروبات الهادئة من الأعشاب الطبيعية فهي تزيد من هدوء حالتها . و ممارسة رياضة التنفس العميق و الإسترخاء وتخصيص وقت لسماع وممارسة ما تحبه .بالإضافة للتحدث مع من ترتاح إليه أو الدندنه بأغنيات عاطفية تزيد من طاقتها الإيجابية وقت التعرض للضغوطات .

كما يجب عليها الإهتمام بساعات النوم .

بينما علي الرجل ذو المزاج العصبي التدريب علي الاسترخاء على ظهره واغلاق العينين لفترة قليلة مع راحة لأعضاء الجسم . أيضا يسعي لإعتياد اماكن هادئة ذات المناظر الطبيعية والتأمل في جمالها و ممارسة رياضة اليوجا وبقدر الامكان استخدام المياه الدافئة عند الإغتسال كما يمكنه الإهتمام بإقتناء الزهور والإهتمام بساعات الراحة و التحدث مع صديق مقرب له . أو كتابة مايشعر به من ضيق في ورقه خارجية ويكون هو الكاتب والقارئ الوحيد .

فخطورة الشخص العصبي تقترب من خطورة مرتكبي جرائم القتل . لأنه في هذه الحالة يفتقد القدرة علي التكيف مع الحدث و يتصور أوهاما تزيد من إنفعالاته وعصبيته ولا يستطيع إمتلاك تصرفاته .

لذلك يجب عليه الإبتعاد عن المواقف التي تزيد من عصبيته لحماية نفسه . ولا يأخذ قرارات في حالة عصبية لعدم إدراكه لإيجابياتها . ايضا عليه التحلي بروح الفكاهة للإبتعاد عن لحظات الاستفزاز التي تزيد من خطورة تصرفاته . هذا النموذج أيضا عليه الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والمواقف التي تصيبه بالغضب . يحاول أن يتحلي بالهدوء وأن يبتعد عن التفكير فيما يغضبه ..

ابدأ يومك بالتفاؤل و الإبتسامة . وضع نصب عينيك إن مايغضبك ويعصبك قد يكون له تأثير علي سلامة قلبك ومن ثم حياتك . وعند حرصك علي قضاء مواعيدك وقبل أن تخرج وتضبط ساعتك . فقط :

قف وإضبط أعصابك أولأ ..