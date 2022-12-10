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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بلجيكا تفرض ضرائب على الطائرات الخاصة والرحلات قصيرة المدى

مطار بروكسل
مطار بروكسل

أعلنت الحكومة في بلجيكا عن الاستعداد لـ فرض ضرائب جديدة على الطائرات القديمة الأكثر ضجيجًا وكذلك الطائرات الخاصة والرحلات القصيرة في محاولة للحد من الضوضاء وتلوث الهواء ، وفقًا لبيان حكومي.

وحاليًا ، يتعين على الطائرات التي تستخدم مطار بروكسل دفع ضريبة يحددها مستوى الضوضاء الناتجة عند الإقلاع والهبوط. حتى الآن ، تم إعفاء الطائرات الصغيرة مثل الطائرات الخاصة.

نظام الرسوم الجديد ، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل 2023 ، يجعل الضرائب لا تعتمد فقط على الضوضاء ، ولكن أيضًا على مستويات تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وكذلك الوجهة.

ستزيد الرسوم للرحلات التي يقل طولها عن 500 كيلومتر (310 ميل).

وقال جورج جيلكينيت نائب رئيس الوزراء والوزير المسؤول عن النقل في بيان 'التلوث الضوضائي الذي يعاني منه السكان بالقرب من مطار بروكسل الوطني ، سواء كانوا يعيشون في فلاندرز أو بروكسل أو والونيا ، لا يمكن أن يظل كما هو'.

في حين لا توجد لوائح على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى الآن تفرض ضرائب على طائرات الشركات على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، دفعت فرنسا بالفكرة منذ الصيف.

الاحتباس الحراري بروكسل غازات الاحتباس الحراري مطار بروكسل فرض ضرائب جديدة

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