جيهان خليل تدعم المغرب : فخورة بكم مهما كانت النتيجة

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، تدعم من خلالها منتخب بلادها خلال المباراة المصيرية مع البرتغال في مونديال قطر.

ونشرت جيهان، صور لها بقميص أسود الأطلس، وعلقت قائلة: "فخورة بكم مهما كانت النتيجة ابطال المغرب و ابطال كل العرب وأبطال افريقيا #المنتخب_المغربي #اسود_الاطلس".





ويتطلع المغرب ليصبح أول فريق أفريقى يتأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم بشكل عام، بعد إقصاء المنتخبات الأفريقية الثلاثة السابقة التى وصلت لربع النهائي في هذه المرحلة، وهى الكاميرون عام 1990، السنغال عام 2002، وغانا عام 2010.