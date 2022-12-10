نحن العرب.. شوبير: اكتب يا تاريخ.. المغرب في نصف نهائي كأس العالم

هنأ الإعلامي أحمد شوبير، المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي، ليصل بذلك إلى نصف نهائي مونديال 2022.

وقال شوبير في تغريدة على حسابها بموقع "فيسبوك": "نحن العرب اكتب يا تاريخ المغرب في نصف نهائي كأس العالم مبروك يا عرب".

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واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.



يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.