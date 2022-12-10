خالد الغندور: المغرب يواصل صناعة التاريخ في كأس العالم

هنأ خالد الغندور، المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب البرتغالي، ليصل بذلك إلى نصف نهائي مونديال 2022.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "فيسبوك": "#صناعة_التاريخ :المغرب تواصل صناعة التاريخ في كأس العالم بعد الفوز علي منتخب البرتغال بهدف نظيف والتأهل للدور نصف النهائي بمفاجأة تاريخية".



واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

وسجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.



يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.