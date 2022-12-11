برلماني: مصر لها دورها المهم فى ترسيخ ودعم العلاقات العربية الصينية

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن الأهمية الكبيرة للقمة العربية الصينية التى انعقدت بالعاصمة السعودية الرياض وبمشاركة ناجحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيراً إلى أن هذه القمة كشفت عن حقيقة مهمة وباعتراف قيادات هذه القمة وفى مقدمتهم الرئيس الصينى شي جين بينج، على دور مصر المهم فى ترسيخ العلاقات العربية الصينية.

وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن التاريخ والواقع يؤكدان أن الصين هى الشريك التجارى الأكبر لدول العالم العربى ، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تأكد رئيس الصين بأن حجم التبادل مع العرب خلال 10 سنوات وصل الى 300 مليار دولار وهذا يؤهل الدول العربية والصين الى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد يكون أكثر عدالة من النظام الاقتصادي العالمي القائم خاصة أن هناك إرادة سياسية من مصر والجانبين العربي والصينى لكي تكون هذه العلاقات على هذا المستوى القيادي.

وأكد النائب أشرف أمين على ضرورة استمرار القمم العربية الصينية بشكل دورى للمحافظة على زخم هذه العلاقات، كما يعد تتويجاً لمسار طويل من النجاح والا تقتصر العلاقات بين الجانبين على الاقتصاد والتجارة، بل هي تقف على قاعدة صلبة من التلاقي الثقافي والإنساني بين نظامين حضاريين يضرب كل منهما بجذوره في أعماق التاريخ ولدى كلٍ منهما اعتزاز كبير بهذا العمق الثقافي والحضاري الممتد في الزمن، والمستمر في العصر الحاضر كما لدى كلٍ منهما الرغبة الأكيدة في مد جسور التعاون على كافة المستويات الإنسانية والثقافية والعلمية والأكاديمية.

وقال النائب أشرف أمين أن هناك تاريخاً رائعاً فى العلاقات بين الصين والمنطقة العربية والتى تعود إلى تاريخ بعيد جدًا ولا ننسى أن طريق الحرير كان هو المسار الذي انتقلت من خلاله الحضارة من الشرق إلى الغرب عبر العالم الإسلامي والصين في العصور الوسطى، والكثير من المنجزات العلمية والتكنولوجية والمعرفية التي صنعت النهضة الأوروبية منذ القرن الخامس عشر لها أصول تعود إلى التبادل الذي جرى على هذا الطريق، والصين تتحدث اليوم عن إحياء جديد لهذا المسار الحضاري الذي أسهم في تغيير العالم من قبل عبر مبادرة "الحزام والطريق".